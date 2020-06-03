МВД запустило приложение для проверки штрафов за нарушение ПДД

3 июня, 2020, 12:04

Министрество внутренних дел запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД", которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50 % при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - сообщил Гончаров.

Отмечается, что также разработан телеграмм-бот "Штрафы ПДД». С помощью бота также можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, 1 июня в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

В Киеве и области зафиксировали почти 60 тыс. нарушений за первый день работы камер фиксации нарушений ПДД.

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