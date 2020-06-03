Полиция Киева разослала 2,4 тыс. "писем счастья" Укрпочтой

3 июня, 2020, 16:19

За три дня работы автофиксации на улицах Киева и области отправили 2,4 тыс. "писем счастья" водителям-нарушителям ПДД

Об этом сообщил заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Первые 2400 админпостановлений отправляются в Укрпочту и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - отметили в патрульной полиции.

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Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий отметил: "цель установки системы автоматической фиксации - превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах".

Напомним, с 1 июня в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД .

МВД запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД", которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановления или изменении их статуса

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