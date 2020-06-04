Беспорядки в США: Трамп уже не планирует привлекать армию
4 июня, 2020, 07:33
Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не нужно привлекать армию для подавления массовых беспорядков
Об этом Трамп заявил в интервью Newsmax TV .
"Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать", - подчеркнул он.
При этом министр обороны Марк Эспер отменил решение о возвращении на место дислокации военных, отправленных в район Вашингтона.
По данным СМИ, в Вашингтон прибыли примерно 1,3 тысячи военных. В столицу страны также были направлены примерно 1,7 тысячи бойцов Нацгвардии.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
- Сообщалось, что Трамп может задействовать военных для прекращения уличных беспорядков