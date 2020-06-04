Беспорядки в США: Трамп уже не планирует привлекать армию

4 июня, 2020, 07:33

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не нужно привлекать армию для подавления массовых беспорядков

Об этом Трамп заявил в интервью Newsmax TV .

"Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать", - подчеркнул он.

При этом министр обороны Марк Эспер отменил решение о возвращении на место дислокации военных, отправленных в район Вашингтона.

По данным СМИ, в Вашингтон прибыли примерно 1,3 тысячи военных. В столицу страны также были направлены примерно 1,7 тысячи бойцов Нацгвардии.

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