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Espreso.tvМирБеспорядки в США: Трамп уже не планирует привлекать армию

Беспорядки в США: Трамп уже не планирует привлекать армию


фото: AP
Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не нужно привлекать армию для подавления массовых беспорядков

Об этом Трамп заявил в интервью Newsmax TV .

"Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать", - подчеркнул он.

При этом министр обороны Марк Эспер отменил решение о возвращении на место дислокации военных, отправленных в район Вашингтона.

По данным СМИ, в Вашингтон прибыли примерно 1,3 тысячи военных. В столицу страны также были направлены примерно 1,7 тысячи бойцов Нацгвардии.

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  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
  • Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
  • Сообщалось, что Трамп может задействовать военных для прекращения уличных беспорядков
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