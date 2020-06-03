 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНашли замену Huawei: 5G для Канады построят Ericsson и Nokia

Нашли замену Huawei: 5G для Канады построят Ericsson и Nokia


фото: reuters
Канада отказалась от китайской компании Huawei Technologies, которую ранее планировали привлечь к проекту создания телекоммуникационной сети пятого поколения - 5G

Об этом сообщает Reuters .

О новом решении стало известно во вторник, 2 июня. Так, две крупнейшие канадские телекоммуникационные компании Bell Canada и Telus Corp объединились со шведской компанией Ericsson (ERICb.ST) и финской Nokia Oyj. Последние станут поставщиками необходимого оборудования.

Также ранее немецкая компания Telefonica Deutschland выбрала Ericsson для создания своей основной мобильной сети 5G в Германии.

Агентство Reuters напоминает, что на прошлой неделе Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия заслушал дело финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Суд поддержал возможность выдачи гражданки Китая Соединенным Штатам. Решение об экстрадиции должен принять также министр юстиции Канады. В США Ваньчжоу обвиняют в банковском мошенничестве, ей грозит до двадцати лет тюрьмы.

Отметим, что китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать