Нашли замену Huawei: 5G для Канады построят Ericsson и Nokia
Об этом сообщает Reuters .
О новом решении стало известно во вторник, 2 июня. Так, две крупнейшие канадские телекоммуникационные компании Bell Canada и Telus Corp объединились со шведской компанией Ericsson (ERICb.ST) и финской Nokia Oyj. Последние станут поставщиками необходимого оборудования.
Также ранее немецкая компания Telefonica Deutschland выбрала Ericsson для создания своей основной мобильной сети 5G в Германии.
Агентство Reuters напоминает, что на прошлой неделе Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия заслушал дело финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Суд поддержал возможность выдачи гражданки Китая Соединенным Штатам. Решение об экстрадиции должен принять также министр юстиции Канады. В США Ваньчжоу обвиняют в банковском мошенничестве, ей грозит до двадцати лет тюрьмы.
Отметим, что китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei.
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочил санкции против Huawei.
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