Правительство США отсрочило санкции против Huawei
Об этом сообщает Reuters.
"На прошлой неделе Отдел по управлению и бюджету Белого дома сказал, что ему нужно больше времени для реализации санкций, поскольку требует от поставщиков и подрядчиков ограничивать свои покупки и использования оборудования Huawei", - говорится в сообщении.
Поэтому, в связи с тем, что необходимо больше времени, чтобы посторонние поставщики и подрядчики отказались от оборудования Huawei, Белый дом пошел на уступки. Однако, конгресс не отказывается от своего замысла и подчеркивает важность выполнения закона в течение двух лет.
Компания Huawei Technologies Co Ltd по мнению американских властей до сих пор несет угрозу национальной безопасности.
-
Напоминаем, что санкции являются одной из частей многогранной борьбы США с компанией Huawei, которая является крупнейшим в мире производителем передач телекоммуникационных сетей. Вашингтон обвинил компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности.
-
Huawei отложил на неопределенный срок запуск нового ноутбука на Windows, который должны показать на CES Asia без даты релиза
-
Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-