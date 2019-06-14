Правительство США отсрочило санкции против Huawei

14 июня, 2019, 11:45

Представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что введение некоторых санкций против китайской компании Huawei откладывается на период до двух лет

Об этом сообщает Reuters.

"На прошлой неделе Отдел по управлению и бюджету Белого дома сказал, что ему нужно больше времени для реализации санкций, поскольку требует от поставщиков и подрядчиков ограничивать свои покупки и использования оборудования Huawei", - говорится в сообщении.

Поэтому, в связи с тем, что необходимо больше времени, чтобы посторонние поставщики и подрядчики отказались от оборудования Huawei, Белый дом пошел на уступки. Однако, конгресс не отказывается от своего замысла и подчеркивает важность выполнения закона в течение двух лет.

Компания Huawei Technologies Co Ltd по мнению американских властей до сих пор несет угрозу национальной безопасности.