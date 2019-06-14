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Espreso.tvОбществоПравительство США отсрочило санкции против Huawei

Правительство США отсрочило санкции против Huawei

Представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что введение некоторых санкций против китайской компании Huawei откладывается на период до двух лет

Об этом сообщает Reuters.

"На прошлой неделе Отдел по управлению и бюджету Белого дома сказал, что ему нужно больше времени для реализации санкций, поскольку требует от поставщиков и подрядчиков ограничивать свои покупки и использования оборудования Huawei", - говорится в сообщении.

Поэтому, в связи с тем, что необходимо больше времени, чтобы посторонние поставщики и подрядчики отказались от оборудования Huawei, Белый дом пошел на уступки. Однако, конгресс не отказывается от своего замысла и подчеркивает важность выполнения закона в течение двух лет.

Компания Huawei Technologies Co Ltd по мнению американских властей до сих пор несет угрозу национальной безопасности.

  • Напоминаем, что санкции являются одной из частей многогранной борьбы США с компанией Huawei, которая является крупнейшим в мире производителем передач телекоммуникационных сетей. Вашингтон обвинил компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности.

  • Huawei отложил на неопределенный срок запуск нового ноутбука на Windows, который должны показать на CES Asia без даты релиза

  • Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.

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