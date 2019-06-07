Владельцы смартфонов Huawei останутся без Facebook, WhatsApp и Instagram
Об этом сообщает УНИАН.
Однако, нынешние владельцы смартфонов Huawei могут не беспокоиться. Ведь, в Google сообщили, что они могут и в дальнейшем использовать и скачивать обновления приложений.
"Для пользователей наших сервисов Google Play и защиты безопасности от Google Play Protect все продолжит работать на имеющихся устройствах Huawei", - рассказали представители Google.
Добавили, что это будет касаться и свободного пользования Gmai, YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram.
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Напоминаем, что компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список
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По просьбе правительства США, компания компания Microsoft прекратила сотрудничество с китайской компанией Huawei.
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