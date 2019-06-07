Владельцы смартфонов Huawei останутся без Facebook, WhatsApp и Instagram

7 июня, 2019, 15:36

Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube

Об этом сообщает УНИАН.

Однако, нынешние владельцы смартфонов Huawei могут не беспокоиться. Ведь, в Google сообщили, что они могут и в дальнейшем использовать и скачивать обновления приложений.

"Для пользователей наших сервисов Google Play и защиты безопасности от Google Play Protect все продолжит работать на имеющихся устройствах Huawei", - рассказали представители Google.

Добавили, что это будет касаться и свободного пользования Gmai, YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram.