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Espreso.tvМирВладельцы смартфонов Huawei останутся без Facebook, WhatsApp и Instagram

Владельцы смартфонов Huawei останутся без Facebook, WhatsApp и Instagram

Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube

Об этом сообщает УНИАН.

Однако, нынешние владельцы смартфонов Huawei могут не беспокоиться. Ведь, в Google сообщили, что они могут и в дальнейшем использовать и скачивать обновления приложений.

"Для пользователей наших сервисов Google Play и защиты безопасности от Google Play Protect все продолжит работать на имеющихся устройствах Huawei", - рассказали представители Google.

Добавили, что это будет касаться и свободного пользования Gmai, YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram.

 

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