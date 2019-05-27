Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei на фоне запрета Трампа

27 мая, 2019, 14:48

Выполняя решение правительства США, компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает South China Morning Post.

Такое решение предусматривает, что Microsoft прекратит продавать Huawei лицензии на Windows для ноутбуков и других устройств.

Однако запрет не коснется версий операционной системы, которые уже установленны на устройстве - они будут продолжать получать апдейты и обновления безопасности.

Однако, как сообщает издание, сервисная команда Microsoft уже покинула штаб-квартиру в Шэньчжэне.

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