Huawei судится с США из-за внесения в черный список
Об этом сообщает CNBC .
Представители компании направили иск в окружной суд восточного округа Техаса с требованием признать неконституционным раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA).
Именно эта норма позволяет вводить санкции против компаний без объяснений. Юристы китайской компании утверждают, что по Конституции США имеют право на защиту.
Предполагается, что если суд признает правоту Huawei, то в компании появятся основания добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.
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Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .