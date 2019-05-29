Huawei судится с США из-за внесения в черный список

29 мая, 2019, 09:25

Китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список

Об этом сообщает CNBC .

Представители компании направили иск в окружной суд восточного округа Техаса с требованием признать неконституционным раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA).

Именно эта норма позволяет вводить санкции против компаний без объяснений. Юристы китайской компании утверждают, что по Конституции США имеют право на защиту.

Предполагается, что если суд признает правоту Huawei, то в компании появятся основания добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.

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