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Espreso.tvОбществоМВФ рассмотрит программу на $5 млрд для Украины 9 июня

МВФ рассмотрит программу на $5 млрд для Украины 9 июня


фото: 5 канал
Совет директоров Международного валютного фонда включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины объемом $5 млрд

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Ожидается, что сразу после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере $1,9 млрд.

  • Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
  • 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель.
  • Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен на следующий день.
  • Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума.
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