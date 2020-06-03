МВФ рассмотрит программу на $5 млрд для Украины 9 июня
3 июня, 2020, 22:03
Совет директоров Международного валютного фонда включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины объемом $5 млрд
Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Ожидается, что сразу после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере $1,9 млрд.
- Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
- 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель.
- Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен на следующий день.
- Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума.