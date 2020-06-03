Германия не видит оснований для возвращения России в G7

3 июня, 2020, 18:38

В правительстве Германии высказались против возвращения России в G7, откуда она была исключена в 2014 году после аннексии Крыма

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он напомнил, что Россия была исключена из (тогда еще) G8 из-за аннексии Крыма, поэтому обсуждать ее возвращения можно будет только после возвращения полуострова под контроль Украины.

"Российское руководство должно положить конец этой ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращения РФ в этот формат.

Против возвращения России в G7 сразу же выступили в Британии, заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.

Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо, который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" из-за аннексии украинского Крыма.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозепп Боррель заявил, что достаточных оснований для возвращения России в G7 нет.