Германия не видит оснований для возвращения России в G7
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.
Он напомнил, что Россия была исключена из (тогда еще) G8 из-за аннексии Крыма, поэтому обсуждать ее возвращения можно будет только после возвращения полуострова под контроль Украины.
"Российское руководство должно положить конец этой ситуации", - подчеркнул он.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращения РФ в этот формат.
Против возвращения России в G7 сразу же выступили в Британии, заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.
Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо, который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" из-за аннексии украинского Крыма.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозепп Боррель заявил, что достаточных оснований для возвращения России в G7 нет.
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