В НБУ объяснили, что нужно для запуска ипотеки под 10%

2 июня, 2020, 20:22

Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик

Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки ", - сказала Рожкова.

По ее словам, второй момент - это цена. Если банки правильно построят свою процентную политику, то ипотека под 10% станет реальностью.

"Было время, когда валюта кредитовалась под 12%", - добавила она.

Кроме того, по мнению Рожковой, необходимо также решать ряд юридических вопросов.

"Третий момент - это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не только не полетит, она не будет запущена", - подчеркнула Рожкова.

Она подчеркнула, что запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики.