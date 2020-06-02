В НБУ объяснили, что нужно для запуска ипотеки под 10%
Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки ", - сказала Рожкова.
По ее словам, второй момент - это цена. Если банки правильно построят свою процентную политику, то ипотека под 10% станет реальностью.
"Было время, когда валюта кредитовалась под 12%", - добавила она.
Кроме того, по мнению Рожковой, необходимо также решать ряд юридических вопросов.
"Третий момент - это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не только не полетит, она не будет запущена", - подчеркнула Рожкова.
Она подчеркнула, что запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики.
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