США впервые за 25 лет закрыли все федеральные тюрьмы из-за беспорядков

2 июня, 2020, 18:11

Впервые за 25 лет в США были закрыты все федеральные тюрьмы на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем США.

"В свете широкомасштабных акций протеста, происходящих по всей стране, Федеральное бюро тюрем с большой осторожностью внедряет временную меру безопасности для обеспечения надлежащего порядка в наших учреждениях, а также для обеспечения безопасности персонала и заключенных", - говорится в этом заявлении.

По словам пресс-секретаря Бюро, этот шаг представляет собой "временную национальную изоляцию".

Также отмечается, что пока непонятно, какие именно ограничения вводятся, если ранее ограничения для заключенных уже были введены в ответ на пандемию коронавируса.

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Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились по всей территории США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.