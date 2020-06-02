США впервые за 25 лет закрыли все федеральные тюрьмы из-за беспорядков
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем США.
"В свете широкомасштабных акций протеста, происходящих по всей стране, Федеральное бюро тюрем с большой осторожностью внедряет временную меру безопасности для обеспечения надлежащего порядка в наших учреждениях, а также для обеспечения безопасности персонала и заключенных", - говорится в этом заявлении.
По словам пресс-секретаря Бюро, этот шаг представляет собой "временную национальную изоляцию".
Также отмечается, что пока непонятно, какие именно ограничения вводятся, если ранее ограничения для заключенных уже были введены в ответ на пандемию коронавируса.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились по всей территории США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.
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