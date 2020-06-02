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Espreso.tvСпортЧемпион UFC показал, как убирает в США улице после погромов

Чемпион UFC показал, как убирает в США улице после погромов


фото: Getty Images
Чемпион UFC Джон Джонс присоединился к уборке улиц в американском городе Альбукерке после погромов, устроенных в знак протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Видео с улиц Альбукерке Джонс изложил в Inatagram.

Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в полутяжелом весе (до 93 кг) Джон Джонс помог жителям Альбукерке убрать город после массовых протестов.

"Пришло время поработать. Мы собрали хорошую команду ребят, которые готовы помочь. Давайте выйдем и уберем улице после всего этого. Если вам нужна помощь с вашим малым бизнесом свяжитесь с нами. Мы поможем. Ребята, я поддерживаю протесты. Это круто, когда ты отстаиваешь свою позицию. Это важно, но мародерство и погромы - это не круто. Вандализм - это неправильно ", - сказал Джонс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lots of work to do out in the streets today men . If you're a real one, call your boys and get to work. #merica #Ziastrong

Публикация от Jon Bones Jones (@jonnybones)

  • В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
  • По состоянию на 1 июня в США в течение нескольких дней протестов, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали 4,4 тысячи человек .
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