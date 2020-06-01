Беспорядки в США: уже 4,4 тыс. арестованных
1 июня, 2020, 18:16
В США в течение нескольких дней протестов, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали 4,4 тысячи человек
Об этом сообщает AP.
"По меньшей мере 4 400 человек были арестованы в течение нескольких дней протестов, согласно подсчетам The Associated Press", - говорится в сообщении.
Читайте также: Беспорядки в США: водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу, его избили
Как отмечается, людей арестовывали за мародерство, блокирование дорог и несоблюдение комендантского часа.
Больше всего арестованных в Лос-Анджелесе (931), Нью-Йорке (790) и Хьюстоне (511).
- В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под действием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb