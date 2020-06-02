Похороны афроамериканца, погибшего при задержании полицейскими, оплатит боксер Мейвезер

2 июня, 2020, 07:28

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер предложил семье погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда оплатить его похороны

Об этом сообщает TMZ .

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер предложил семье Джорджа Флойда оплатить его похороны. Отмечается, что генеральный директор компании TMT Music, принадлежащей боксеру, Энзели Дженнингс был знаком с Джорджем Флойдом с детства.

Как сообщает источник, семья Джорджа Флойда приняла помощь Мейвезера. Боксер выписал чек на $ 88,5 тыс.

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

По состоянию на 1 июня в США в течение нескольких дней протестов, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали 4,4 тысячи человек .

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