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Espreso.tvМирБеспорядки в США: группа Radiohead присоединилась к протесту против расизма и убрала все свои видео с YouTube

Беспорядки в США: группа Radiohead присоединилась к протесту против расизма и убрала все свои видео с YouTube

Сегодня, 2 июня, с YouTube-канала группы Radiohead исчезли все видео, таким образом группа присоединилась к мировой акции против расизма, которую начали протестующие в США

Об этом сообщает slukh.media .

2 июня с YouTube-канала группы Radiohead исчезли все видео. Висит только баннер #theshowmustbepaused. Такая надпись появилась во всех соцсетях группы и на официальном сайте.

Так Radiohead присоединилась к мировой акции солидарности с протестующими в США.

Именно 2 июня проходит день тишины в честь Джорджа Флойда - темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом белый полицейский Дерек Шовин.

Событие вызвало масштабные гражданские бунты против полицейского произвола и расизма по всей стране.

Отмечается, что крупные компании музыкальной индустрии на сутки останавливают свою работу, от телеканалов MTV и VH1 до радиошоу. Акцию также поддержали Билли Айлиш, The Rolling Stones и Lady Gaga, которая отложила онлайн-прослушивания своего нового альбома.

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