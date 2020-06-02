Беспорядки в США: группа Radiohead присоединилась к протесту против расизма и убрала все свои видео с YouTube
Об этом сообщает slukh.media .
2 июня с YouTube-канала группы Radiohead исчезли все видео. Висит только баннер #theshowmustbepaused. Такая надпись появилась во всех соцсетях группы и на официальном сайте.
Так Radiohead присоединилась к мировой акции солидарности с протестующими в США.
Именно 2 июня проходит день тишины в честь Джорджа Флойда - темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом белый полицейский Дерек Шовин.
Событие вызвало масштабные гражданские бунты против полицейского произвола и расизма по всей стране.
Отмечается, что крупные компании музыкальной индустрии на сутки останавливают свою работу, от телеканалов MTV и VH1 до радиошоу. Акцию также поддержали Билли Айлиш, The Rolling Stones и Lady Gaga, которая отложила онлайн-прослушивания своего нового альбома.
- Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов.
- В столице США Вашингтоне объявлен комендантский час .
- 1 июня жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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