Беспорядки в США: группа Radiohead присоединилась к протесту против расизма и убрала все свои видео с YouTube

2 июня, 2020, 18:41

Сегодня, 2 июня, с YouTube-канала группы Radiohead исчезли все видео, таким образом группа присоединилась к мировой акции против расизма, которую начали протестующие в США

Об этом сообщает slukh.media .

2 июня с YouTube-канала группы Radiohead исчезли все видео. Висит только баннер #theshowmustbepaused. Такая надпись появилась во всех соцсетях группы и на официальном сайте.

Так Radiohead присоединилась к мировой акции солидарности с протестующими в США.

Именно 2 июня проходит день тишины в честь Джорджа Флойда - темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом белый полицейский Дерек Шовин.

Событие вызвало масштабные гражданские бунты против полицейского произвола и расизма по всей стране.

Отмечается, что крупные компании музыкальной индустрии на сутки останавливают свою работу, от телеканалов MTV и VH1 до радиошоу. Акцию также поддержали Билли Айлиш, The Rolling Stones и Lady Gaga, которая отложила онлайн-прослушивания своего нового альбома.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов.

В столице США Вашингтоне объявлен комендантский час .

1 июня жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb