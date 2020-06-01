Британцы вышли на митинг против расизма из-за убийства афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

1 июня, 2020, 09:00

Жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом сообщает DW .

"Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизма нет места".

Отмечается, что акция носила мирный характер, однако полиция задержала 23 человека. Некоторые из них нарушали карантин, а некоторые оскорбляли полицейских.

По данным DW, подобные демонстрации прошли также в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.

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