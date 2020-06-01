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Espreso.tvОбществоБританцы вышли на митинг против расизма из-за убийства афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

Британцы вышли на митинг против расизма из-за убийства афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

Жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом сообщает DW .

"Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизма нет места".

Отмечается, что акция носила мирный характер, однако полиция задержала 23 человека. Некоторые из них нарушали карантин, а некоторые оскорбляли полицейских.

По данным DW, подобные демонстрации прошли также в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.

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  • Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов .
  • В столице США Вашингтоне объявлено комендантский час.
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