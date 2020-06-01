Британцы вышли на митинг против расизма из-за убийства афроамериканца Флойда в Миннеаполисе
Об этом сообщает DW .
"Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизма нет места".
Отмечается, что акция носила мирный характер, однако полиция задержала 23 человека. Некоторые из них нарушали карантин, а некоторые оскорбляли полицейских.
По данным DW, подобные демонстрации прошли также в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
- Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов .
- В столице США Вашингтоне объявлено комендантский час.
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу