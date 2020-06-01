Массовые беспорядки в США: Трамп прятался в бункере, - СМИ

1 июня, 2020, 07:57

В столице США Вашингтоне объявлен комендантский час

Об этом в Twitter написала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Мэр (Вашингтон - ред.) Боузер заявила о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, в 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию для поддержки столичного департамента полиции", - говорится в сообщении.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 pm on Sunday, May 31, until 6:00 am on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. - Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020

У Белого дома продолжаются массовые беспорядки. New York Times сообщило, что агенты секретной службы США отвели президента Дональда Трампа в бункер.

По данным CNN , Трамп провел в бункере около часа. Кроме того, в укрытии также были его жена Мелания и сын Бэррон.

Ранее в подземном бункере на некоторое время скрывались 43-й президент США Джордж Буш и тогдашний вице-президент Дик Чейни. Это было в день террористических атак 11 сентября 2001 года. После этого бункер почти не использовался.

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