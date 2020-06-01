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Espreso.tvОбществоИз-за сообщения о заминировании моста Метро в Киеве перекрыли Броварской проспект

Из-за сообщения о заминировании моста Метро в Киеве перекрыли Броварской проспект

По состоянию на 15:30 в Киеве перекрыли Броварской проспект из-за "минера" на мосту Метро

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Из-за событий на мосту Метро патрульная полиция перекрыла движение на Броварском проспекте, напротив МВЦ.

Патрульные полицейские заворачивают автомобили обратно.

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