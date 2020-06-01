Из-за сообщения о заминировании моста Метро в Киеве перекрыли Броварской проспект
1 июня, 2020, 15:38
По состоянию на 15:30 в Киеве перекрыли Броварской проспект из-за "минера" на мосту Метро
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Из-за событий на мосту Метро патрульная полиция перекрыла движение на Броварском проспекте, напротив МВЦ.
Патрульные полицейские заворачивают автомобили обратно.
- Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать .
- 1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
- 1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.
- Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро
- Примерно в 15:18 "минера" моста Метро задержали
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