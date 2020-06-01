"Минирование" моста Метро: мужчина требует срочную встречу с Аваковым, - СМИ

1 июня, 2020, 15:11

Мужчина требует организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро

Об этом источник в правохранительных органах сообщил "Бабелю" .

Отметим, неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.

"На мосту находится человек с газовым баллоном и угрожает взорвать мост, если ему не смогут организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.

1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.

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