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Espreso.tvОбществоВ Киеве красная линия метрополитена частично закрылась из-за "минера" на мосту Метро

В Киеве красная линия метрополитена частично закрылась из-за "минера" на мосту Метро


фото: censor.net
1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"По техническим причинам красная линия работает от станции" Академгородок "до станции" Арсенальная "
и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве

 

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