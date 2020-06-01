В Киеве красная линия метрополитена частично закрылась из-за "минера" на мосту Метро
1 июня, 2020, 14:41
"По техническим причинам красная линия работает от станции" Академгородок "до станции" Арсенальная "
1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы"
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"По техническим причинам красная линия работает от станции" Академгородок "до станции" Арсенальная "
и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве
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