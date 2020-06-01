В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро

1 июня, 2020, 14:27

1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

В Киеве неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что он находится на мосту Метро и может подорвать его в любой момент. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели ДСНС и медики. Правоохранители собираются проводить переговоры с "минером".

Движение по мосту Метро перекрыли в обоих направлениях.

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