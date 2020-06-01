Руководитель полиции Киева Крищенко лично ведет переговоры с "минером" моста Метро, - Геращенко

1 июня, 2020, 14:56

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии для Еспресо.TV.

"Около 13 часов на линию "102" позвонил человек, который сказал, что у него есть взрывчатка, он стоит на мосту Метро и хочет его взорвать. Сейчас на месте находится руководитель полиции Андрей Крищенко. Я был с ним на связи 10 минут назад. Он вел лично переговоры с этим человеком", - отметил он.

"Мы надеемся, что все закончится хорошо, в том числе, что этот человек будет жив, но ему придется отвечать за угрозы совершения террористического акта", - добавил Геращенко.