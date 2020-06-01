Советник Авакова обнародовал фото "минера" киевского моста Метро

1 июня, 2020, 15:17

Появилось фото неизвестного, который угрожает взорвать мост Метро

Соответствующее фото молодого человека обнародовал советник министра внутренних дел Евгений Терехов на своей странице в Facebook.

"На линию 102 позвонил мужчина и сказал, что с взрывным устройством на "мост-метро". Полиция перекрыла мост.

На месте работает полиция и переговорщики", - написал он в комментарии к фотографии.

Читайте также: "Заминирование" моста Метро: мужчина требует срочную встречу с Аваковым, - СМИ

Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.

1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb