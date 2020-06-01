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Espreso.tvОбществоСоветник Авакова обнародовал фото "минера" киевского моста Метро

Советник Авакова обнародовал фото "минера" киевского моста Метро

Появилось фото неизвестного, который угрожает взорвать мост Метро

Соответствующее фото молодого человека обнародовал советник министра внутренних дел Евгений Терехов на своей странице в Facebook.

"На линию 102 позвонил мужчина и сказал, что с взрывным устройством на "мост-метро". Полиция перекрыла мост.
На месте работает полиция и переговорщики", - написал он в комментарии к фотографии.

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Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.

1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.

 

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