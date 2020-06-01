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Espreso.tvОбщество"Минера" моста Метро задержали, были слышны выстрелы и взрывы

"Минера" моста Метро задержали, были слышны выстрелы и взрывы

1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Нацполиции.

"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.

В то же время журналист Макс Назаров сообщил в Telegram, что при задержании были слышны выстрелы и взрыв.

Советник главы МВД Шкиряк в Facebook отметил, что правоохранители проводят следственные действия с задержанным.

"Сотрудники полиции Киева задержали "минера" на мосту метро! Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств", - написал Шкиряк.

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