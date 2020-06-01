"Минера" моста Метро задержали, были слышны выстрелы и взрывы

1 июня, 2020, 15:28

1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Нацполиции.

"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.

В то же время журналист Макс Назаров сообщил в Telegram, что при задержании были слышны выстрелы и взрыв.

Советник главы МВД Шкиряк в Facebook отметил, что правоохранители проводят следственные действия с задержанным.

"Сотрудники полиции Киева задержали "минера" на мосту метро! Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств", - написал Шкиряк.

Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.

1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.

Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро

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