"Минера" моста Метро задержали, были слышны выстрелы и взрывы
1 июня, 2020, 15:28
1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Нацполиции.
"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.
В то же время журналист Макс Назаров сообщил в Telegram, что при задержании были слышны выстрелы и взрыв.
Советник главы МВД Шкиряк в Facebook отметил, что правоохранители проводят следственные действия с задержанным.
"Сотрудники полиции Киева задержали "минера" на мосту метро! Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств", - написал Шкиряк.
- Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
- 1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
- 1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.
- Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожает взорвать мост Метро
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