Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине отсидел 7 лет за тяжкое преступление, - МВД
Об этом Геращенко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .
Он сообщил, что по данным следствия, Анатолий Захаренко 1962 г.р., родился в Российской Федерации, и именно там во времена СССР получил срок около семи лет за совершение тяжкого преступления. Также он неоднократно агрессивно под влиянием алкоголя.
"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь человек, которые приехали к нему в гости. Трое погибших были застрелены спящими, полностью дезавуирует свидетельство Захаренко. Дезавуирует это также свидетельство единственного выжившего свидетеля", - сказал Геращенко.
Он добавил, что судя по словам свидетеля и данных следствия, уже после смерти гостей, приехавших к нему, подозреваемый вложил в руки охотничье оружие, с которой они приехали, для того, чтобы показать, что ему якобы была угроза.
"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать ", - отметил Геращенко.
- Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек .
- Королевский районный суд Житомира под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолию Захаренко до 20 июля.
- Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз , сейчас уже проведены следственные эксперименты.
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