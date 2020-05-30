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Espreso.tvКриминалПодозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине отсидел 7 лет за тяжкое преступление, - МВД

Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине отсидел 7 лет за тяжкое преступление, - МВД


фото: Укрінформ
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской ранее отсидел около семи лет за тяжкое преступление

Об этом Геращенко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .

Он сообщил, что по данным следствия, Анатолий Захаренко 1962 г.р., родился в Российской Федерации, и именно там во времена СССР получил срок около семи лет за совершение тяжкого преступления. Также он неоднократно агрессивно под влиянием алкоголя.

"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь человек, которые приехали к нему в гости. Трое погибших были застрелены спящими, полностью дезавуирует свидетельство Захаренко. Дезавуирует это также свидетельство единственного выжившего свидетеля", - сказал Геращенко.

Он добавил, что судя по словам свидетеля и данных следствия, уже после смерти гостей, приехавших к нему, подозреваемый вложил в руки охотничье оружие, с которой они приехали, для того, чтобы показать, что ему якобы была угроза.

"Мы, наверное, никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт. Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. Сейчас очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что он должен будет за это отвечать ", - отметил Геращенко.

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