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Espreso.tvКриминалМассовый расстрел на Житомирщине: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Массовый расстрел на Житомирщине: суд избрал меру пресечения подозреваемому


фото: Укрінформ
Королевский районный суд Житомира под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолию Захаренко до 20 июля

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. На заседании суда подозреваемый арендатор пруда, где произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.

В начале рассмотрения суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд закрыл часть объяснений подозреваемого.

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