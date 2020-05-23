Массовый расстрел на Житомирщине: суд избрал меру пресечения подозреваемому
23 мая, 2020, 19:08
Королевский районный суд Житомира под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолию Захаренко до 20 июля
Об этом сообщает РБК-Украина.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. На заседании суда подозреваемый арендатор пруда, где произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.
В начале рассмотрения суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд закрыл часть объяснений подозреваемого.
- Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек.
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