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Espreso.tvОбществоМассовое убийство на Житомирщине: полиция назначила около 200 экспертиз

Массовое убийство на Житомирщине: полиция назначила около 200 экспертиз

Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз, сейчас уже проведены следственные эксперименты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семи человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - сообщил начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Отмечается, что в настоящее время среди опрошенных, и родственники, и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования этого дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

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