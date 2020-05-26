Массовое убийство на Житомирщине: полиция назначила около 200 экспертиз
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти семи человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.
"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - сообщил начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Отмечается, что в настоящее время среди опрошенных, и родственники, и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования этого дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.
- Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек .
- Королевский районный суд Житомира под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолию Захаренко до 20 июля.
- Подозреваемый в убийстве семерых мужчин Анатолий Захаренко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу .
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