Массовое убийство на Житомирщине: полиция назначила около 200 экспертиз

26 мая, 2020, 13:27

Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз, сейчас уже проведены следственные эксперименты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семи человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - сообщил начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Отмечается, что в настоящее время среди опрошенных, и родственники, и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования этого дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек .

Королевский районный суд Житомира под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолию Захаренко до 20 июля.

Подозреваемый в убийстве семерых мужчин Анатолий Захаренко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу .

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