Кровавая трагедия на Житомирщине: мужчина расстрелял семерых
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"На берегу пруда неподалеку от с.Новоселица Попильнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые там собрались половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда 1962 г.р.", - написал Геращенко.
По его словам, после распития спиртных напитков шестеро отдыхающих легли спать в стоящий на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около 1.00 ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник С., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать посетителей с принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".
По информации заместителя главы МВД, арендатор пруда сначала убил двух мужчин, которые оставались рядом с ним, потом начал расстреливать шестерых спящих.
"Всего он успел расстрелять семерых человек. Только один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в деревню и вызвать полицию", - отметил Геращенко.
Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.
"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяем он или нет. Думаю, что у суда не будет иного решения, как пожизненное лишение свободы для человека, который лишил жизни семерых", - написал Геращенко.
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