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Espreso.tvОбществоКровавая трагедия на Житомирщине: мужчина расстрелял семерых

Кровавая трагедия на Житомирщине: мужчина расстрелял семерых

В лесу Житомирской области один из членов компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"На берегу пруда неподалеку от с.Новоселица Попильнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые там собрались половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда 1962 г.р.", - написал Геращенко.

По его словам, после распития спиртных напитков шестеро отдыхающих легли спать в стоящий на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около 1.00 ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник С., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать посетителей с принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

По информации заместителя главы МВД, арендатор пруда сначала убил двух мужчин, которые оставались рядом с ним, потом начал расстреливать шестерых спящих.

"Всего он успел расстрелять семерых человек. Только один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в деревню и вызвать полицию", - отметил Геращенко.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.

"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяем он или нет. Думаю, что у суда не будет иного решения, как пожизненное лишение свободы для человека, который лишил жизни семерых", - написал Геращенко.

На Житомирщине по факту убийства семи лиц, которые отдыхали на берегу пруда в поселке Новоселиця, полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства события выясняются, сообщили в пресслужбе полиции Житомирской области.
 
"На Житомирщине полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве семи человек. На месте события работают следственнооперативные группы главного управления и местного отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства события", - сказано в сообщении.
 

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