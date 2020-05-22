Кровавая трагедия на Житомирщине: мужчина расстрелял семерых

22 мая, 2020, 09:13

В лесу Житомирской области один из членов компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"На берегу пруда неподалеку от с.Новоселица Попильнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые там собрались половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда 1962 г.р.", - написал Геращенко.

По его словам, после распития спиртных напитков шестеро отдыхающих легли спать в стоящий на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около 1.00 ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник С., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать посетителей с принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".