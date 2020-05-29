Венедиктова поручила провести служебное расследование в отношении Холодницкого, - нардеп Лерос
Об этом написал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook.
"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному вновь назначенному заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - написал он.
В опубликованном письме говорится о служебном расследовании в отношении Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.
"Прошу предоставить сведения, характеризующие Холодницкого, в т.ч. по перемещению его в органах прокуратуры, о пребывании его в отпусках и на лечении за период с 01.01.2019, а также по поступлению дисциплинарных жалоб, результатов их рассмотрения (за весь период ) ", - говорится в опубликованном Лерос письме.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследования.
- В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в которых все эти дела назвали "наследством" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, ответственна за затягивание расследования.
- Венедиктова в ответ просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров.
- Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали генерального прокурора Ирину Венедиктову не оказывать давление на работу антикоррупционного органа.
- Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что во время встречи 19 мая генпрокурор Ирина Венедиктова не высказывала претензий к его работе.
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