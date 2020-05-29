Венедиктова поручила провести служебное расследование в отношении Холодницкого, - нардеп Лерос

29 мая, 2020, 14:07

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила заместителю Андрею Любовичу провести служебное расследование по деятельности главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом написал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook.

"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному вновь назначенному заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - написал он.

В опубликованном письме говорится о служебном расследовании в отношении Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.

"Прошу предоставить сведения, характеризующие Холодницкого, в т.ч. по перемещению его в органах прокуратуры, о пребывании его в отпусках и на лечении за период с 01.01.2019, а также по поступлению дисциплинарных жалоб, результатов их рассмотрения (за весь период ) ", - говорится в опубликованном Лерос письме.