"Это был полный нежданчик": Холодницкий о заявлениях Венедиктовой
Об этом он ссказав в интервью изданию "Новое время" .
"Абсолютно никаких претензий не было. В понедельник я давал интервью другому изданию, в котором наши отношения назвал рабочими. Личных конфликтов у нас нет", - заявил Холодницкий.
По его словам, 19 мая он обсуждал с Венедиктовой "вопрос работы по подследственности определенных уголовных производств, карантина".
Холодницкий признался, что видеообращение Венедиктовой с критикой в адрес САП стало для него неожиданностью.
"Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки (бывшего генпрокурора, - ред.), для которого также было неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак (экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак, - ред.), который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", - сказал руководитель САП.
- 26 мая Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездеятельности САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.
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