"Это был полный нежданчик": Холодницкий о заявлениях Венедиктовой

28 мая, 2020, 20:30

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что во время встречи 19 мая генпрокурор Ирина Венедиктова не высказывала претензий к его работе

Об этом он ссказав в интервью изданию "Новое время" .

"Абсолютно никаких претензий не было. В понедельник я давал интервью другому изданию, в котором наши отношения назвал рабочими. Личных конфликтов у нас нет", - заявил Холодницкий.

По его словам, 19 мая он обсуждал с Венедиктовой "вопрос работы по подследственности определенных уголовных производств, карантина".

Холодницкий признался, что видеообращение Венедиктовой с критикой в адрес САП стало для него неожиданностью.

"Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки (бывшего генпрокурора, - ред.), для которого также было неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак (экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак, - ред.), который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", - сказал руководитель САП.

26 мая Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездеятельности САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

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