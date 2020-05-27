ОГПУ против САП: Венедиктова обвиняет спецпрокуратуру в отсутствии приговоров коррупционерам
27 мая, 2020, 11:45
Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров
Об этом написала Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП.
"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала она.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследования.
- В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в котором все эти дела назвали "наследством" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, ответственна за затягивание расследования.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-