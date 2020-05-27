ОГПУ против САП: Венедиктова обвиняет спецпрокуратуру в отсутствии приговоров коррупционерам

27 мая, 2020, 11:45

Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров

Об этом написала Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала она.