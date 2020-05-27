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Espreso.tvОбществоОГПУ против САП: Венедиктова обвиняет спецпрокуратуру в отсутствии приговоров коррупционерам

ОГПУ против САП: Венедиктова обвиняет спецпрокуратуру в отсутствии приговоров коррупционерам


фото: suspilne
Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров

Об этом написала Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала она.

  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследования.
  • В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в котором все эти дела назвали "наследством" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, ответственна за затягивание расследования.
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