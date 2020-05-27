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Espreso.tvОбществоВенедиктова звинутила САП в бездействии, спецпрокуроры в ответ указали на недостатки работы генпрокуратуры

Венедиктова звинутила САП в бездействии, спецпрокуроры в ответ указали на недостатки работы генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследований

Видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор привела примеры дел, которые считает признаками бездействия САП: дело относительно земли и строительства в Пуще-Водице, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, подозрение руководителя региональной Службы автомобильных дорог в растрате более 100 млн грн и подозрение относительно нардепа в завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в которых все эти дела назвали "наследством" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, ответственна за затягивание расследования.

"Все они достались НАБУ/ САП "в наследство" от дореформованой ГПУ, а поэтому необходимо прежде всего спросить у Генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до смены подследственности и которые сейчас работают в Офисе Генерального прокурора. Следует также учесть, что невозможно за полгода "расставить все точки над "і" в уголовных процессах, которые находились в производстве других органов досудебного расследования в течение 5 и более лет, процессуальное руководство в которых осуществлялось прокурорами Генеральной прокуратуры Украины", - заявили в САП.

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