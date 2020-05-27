ОГП против САП: у Холодницкого призвали Венедиктову "не давить и не позорить правоохранительную систему"

27 мая, 2020, 13:56

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали генерального прокурора Ирину Венедиктову не оказывать давление на работу антикоррупционного органа

Об этом говорится в обращении на Facebook.

Спецпрокуроры считают, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".

"Настоятельно призываем генерального прокурора не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему", - говорится в обращении.

Также в САП отметили, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, объем которых составляет тысячи томов.

"...Еще 5 лет назад (обвиняемые, - ред.) могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на скамье", - сообщили в САП.

Там заявили, что объемы дел, в которых судьям Высшем антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку, составляют тысячи томов.

"При этом суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой", - добавили в САП.