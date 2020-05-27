ОГП против САП: у Холодницкого призвали Венедиктову "не давить и не позорить правоохранительную систему"
Об этом говорится в обращении на Facebook.
Спецпрокуроры считают, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".
"Настоятельно призываем генерального прокурора не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему", - говорится в обращении.
Также в САП отметили, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, объем которых составляет тысячи томов.
"...Еще 5 лет назад (обвиняемые, - ред.) могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на скамье", - сообщили в САП.
Там заявили, что объемы дел, в которых судьям Высшем антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку, составляют тысячи томов.
"При этом суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой", - добавили в САП.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследования.
- В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в котором все эти дела назвали "наследием" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, в ответе за затягивание расследования.
- Венедиктова в ответ просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров.
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