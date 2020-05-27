 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОГП против САП: у Холодницкого призвали Венедиктову "не давить и не позорить правоохранительную систему"

ОГП против САП: у Холодницкого призвали Венедиктову "не давить и не позорить правоохранительную систему"


фото: pravda.ua
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали генерального прокурора Ирину Венедиктову не оказывать давление на работу антикоррупционного органа

Об этом говорится в обращении на Facebook.

Спецпрокуроры считают, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".

"Настоятельно призываем генерального прокурора не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему", - говорится в обращении.

Также в САП отметили, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, объем которых составляет тысячи томов.

"...Еще 5 лет назад (обвиняемые, - ред.) могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на скамье", - сообщили в САП.

Там заявили, что объемы дел, в которых судьям Высшем антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку, составляют тысячи томов.

"При этом суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой", - добавили в САП.

  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и затягивании расследования.
  • В САП ответили Венедиктовой открытым письмом, в котором все эти дела назвали "наследием" от генпрокуратуры, которая, по утверждению САП, в ответе за затягивание расследования.
  • Венедиктова в ответ просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру привести примеры приговоров.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать