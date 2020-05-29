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Espreso.tvОбществоБеспорядки в Миннеаполисе: участники беспорядков подожгли полицейский участок

Беспорядки в Миннеаполисе: участники беспорядков подожгли полицейский участок


фото: reuters
Участники массовых протестов в Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли полицейский участок, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к чернокожему Джорджу Флойду

Об этом сообщает CNN в репортаже с места происшествия.

"Участок в огне. Мы не знаем, где находятся полицейские. Срабатывает пожарная сигнализация (внутри участка, - ред.)", - сообщила корреспондент CNN с места массовых беспорядков.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:00 вечера по местному времени (около 6 утра по Киеву), после того, как полиция с крыши отделения пыталась разогнать толпу демонстрантов с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники беспорядков вошли внутрь здания и подожгли участок.

Вместе с тем она отметила, что толпа радостно реагирует на возгорание здания и зажигает еще больше фейерверков.

Между тем, телеканал отмечает, что тысячная толпа снесла ограду вокруг полицейского участка, выставленную правоохранителями раньше. Причем, в отличие от прошлой ночи, когда протестующие подожгли магазин, пожарные до сих пор не прибыли к месту возгорания.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов. Беспорядки перекинулись на другие города страны .

В четверг вечером губернатор Миннесоты издал указ, чтобы привлечь Национальную гвардию для удержания порядка в штате.

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