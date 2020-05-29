Беспорядки в Миннеаполисе: участники беспорядков подожгли полицейский участок
Об этом сообщает CNN в репортаже с места происшествия.
"Участок в огне. Мы не знаем, где находятся полицейские. Срабатывает пожарная сигнализация (внутри участка, - ред.)", - сообщила корреспондент CNN с места массовых беспорядков.
Сообщается, что инцидент произошел около 10:00 вечера по местному времени (около 6 утра по Киеву), после того, как полиция с крыши отделения пыталась разогнать толпу демонстрантов с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники беспорядков вошли внутрь здания и подожгли участок.
Вместе с тем она отметила, что толпа радостно реагирует на возгорание здания и зажигает еще больше фейерверков.
Между тем, телеканал отмечает, что тысячная толпа снесла ограду вокруг полицейского участка, выставленную правоохранителями раньше. Причем, в отличие от прошлой ночи, когда протестующие подожгли магазин, пожарные до сих пор не прибыли к месту возгорания.
Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов. Беспорядки перекинулись на другие города страны .
В четверг вечером губернатор Миннесоты издал указ, чтобы привлечь Национальную гвардию для удержания порядка в штате.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-