Нападения на полицейских и аресты: еще в двух городах США вспыхнули массовые беспорядки
Об этом сообщает CNN.
В Лос-Анджелесе (Калифорния) в акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. При этом некоторые из демонстрантов напали на полицейский автомобиль. В результате произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.
В Мемфисе (Теннеси) в результате столкновений между демонстрантами и полицией были задержаны как минимум двое протестующих.
Отметим, протесты в США начались в Миннеаполисе в начале недели. Тогда, 25 мая, во время жесткого задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, который подозревается в подделке документов и оказал сопротивление при аресте. По словам полиции, Флойд находился в это время под воздействием наркотиков.
После этого в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки, участники которых атаковали полицейские участки и устроили масштабный пожар. Мародеры ограбили местные супермаркеты.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил, что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию и призвал ввести в город Нацгвардию.
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