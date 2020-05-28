Нападения на полицейских и аресты: еще в двух городах США вспыхнули массовые беспорядки

28 мая, 2020, 18:04

В Соединенных Штатах прошли массовые протесты, закончившиеся столкновениями с полицией, еще в двух городах - Лос-Анджелесе и Мемфисе

Об этом сообщает CNN.

В Лос-Анджелесе (Калифорния) в акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. При этом некоторые из демонстрантов напали на полицейский автомобиль. В результате произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

В Мемфисе (Теннеси) в результате столкновений между демонстрантами и полицией были задержаны как минимум двое протестующих.

Отметим, протесты в США начались в Миннеаполисе в начале недели. Тогда, 25 мая, во время жесткого задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, который подозревается в подделке документов и оказал сопротивление при аресте. По словам полиции, Флойд находился в это время под воздействием наркотиков.

После этого в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки, участники которых атаковали полицейские участки и устроили масштабный пожар. Мародеры ограбили местные супермаркеты.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил, что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию и призвал ввести в город Нацгвардию.