Беспорядки в Миннеаполисе: губернатор штата задействовал Национальную гвардию

29 мая, 2020, 10:28

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение задействовать Национальную гвардию США в Миннеаполисе, где вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Приказ о привлечении сил Нацгвардии опубликован на сайте губернатора.

"Я принял решение ответить на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате", - заявил Уолз.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов. Беспорядки перекинулись на другие города страны .