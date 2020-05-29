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Espreso.tvОбществоБеспорядки в Миннеаполисе: губернатор штата задействовал Национальную гвардию

Беспорядки в Миннеаполисе: губернатор штата задействовал Национальную гвардию

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение задействовать Национальную гвардию США в Миннеаполисе, где вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Приказ о привлечении сил Нацгвардии опубликован на сайте губернатора.

"Я принял решение ответить на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате", - заявил Уолз.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов. Беспорядки перекинулись на другие города страны .

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