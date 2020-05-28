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Espreso.tvСпорт"Реал" готов устроить безумный обмен футболистами ради скандального игрока МЮ

"Реал" готов устроить безумный обмен футболистами ради скандального игрока МЮ


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может продолжить карьеру в мадридском "Реале"

Об этом сообщает The Sun.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан готов отпустить в Англию четырех игроков - Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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