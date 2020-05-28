"Реал" готов устроить безумный обмен футболистами ради скандального игрока МЮ
28 мая, 2020, 19:48
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может продолжить карьеру в мадридском "Реале"
Об этом сообщает The Sun.
Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан готов отпустить в Англию четырех игроков - Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.
В нынешнем сезоне Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 13 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов "Ювентуса".
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба.
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов.
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