"Реал" готов устроить безумный обмен футболистами ради скандального игрока МЮ

28 мая, 2020, 19:48

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может продолжить карьеру в мадридском "Реале"

Об этом сообщает The Sun.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан готов отпустить в Англию четырех игроков - Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.