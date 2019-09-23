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Espreso.tvСпортЗвезда МЮ приобрел сторожевую собаку для защиты от болельщиков

Звезда МЮ приобрел сторожевую собаку для защиты от болельщиков


фото: REUTERS
Звездный полузащитник МЮ Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов

Об этом сообщает The Sun.

Полузащитник сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Погба решил повысить личный уровень безопасности.

За не самые лучшие отношения с болельщиками француз приобрел сторожевую собаку породы ротвейлер, стоимостью более 18 000 фунтов.

Погба регулярно получает немало критики от фанатов, которые недавно вивисилы рядом с клубной базой баннер с надписью: "Погба, иди".

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