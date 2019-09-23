Звезда МЮ приобрел сторожевую собаку для защиты от болельщиков
23 сентября, 2019, 11:15
Звездный полузащитник МЮ Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов
Об этом сообщает The Sun.
Полузащитник сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Погба решил повысить личный уровень безопасности.
За не самые лучшие отношения с болельщиками француз приобрел сторожевую собаку породы ротвейлер, стоимостью более 18 000 фунтов.
Погба регулярно получает немало критики от фанатов, которые недавно вивисилы рядом с клубной базой баннер с надписью: "Погба, иди".
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