Погба пропустит матч МЮ из-за бурного празднования свадьбы

17 декабря, 2019, 15:26

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сможет сыграть в матче Кубка английской лиги против "Колчестера" из-за травмы, полученной на свадьбе брата

Об этом сообщает The Telegraph.

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустит матч Кубка английской лиги против "Колчестера", который состоится 18 декабря. Хавбек получил повреждение после посещения свадьбы своего брата Флорента, которая проходила в минувшие выходные во Франции.

На днях 26-летний полузащитник восстановился после травмы лодыжки, из-за которой не играл с 30 сентября. При этом на свадьбе футболист танцевал без всяких ограничений. Француз должен был начать тренироваться на этой неделе, однако его возвращение на поле перенесется.

В нынешнем сезоне Погба провел 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.