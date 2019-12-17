Погба пропустит матч МЮ из-за бурного празднования свадьбы
17 декабря, 2019, 15:26
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сможет сыграть в матче Кубка английской лиги против "Колчестера" из-за травмы, полученной на свадьбе брата
Об этом сообщает The Telegraph.
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустит матч Кубка английской лиги против "Колчестера", который состоится 18 декабря. Хавбек получил повреждение после посещения свадьбы своего брата Флорента, которая проходила в минувшие выходные во Франции.
На днях 26-летний полузащитник восстановился после травмы лодыжки, из-за которой не играл с 30 сентября. При этом на свадьбе футболист танцевал без всяких ограничений. Француз должен был начать тренироваться на этой неделе, однако его возвращение на поле перенесется.
В нынешнем сезоне Погба провел 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.
- 7 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" уступил на своем поле "Манчестер Юнайтед" в дерби.
- 3 декабря главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить .
- В сентябре звездный полузащитник МЮ Поль Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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