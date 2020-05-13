"Ювентус" и МЮ готовятся к грандиозному обмену футболистами
Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Английский клуб может выбрать кого-то из трио - Дуглас Коста, Адриен Рабйо, Федерико Бернардески. Спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи считает, что такой шаг способен убедить боссов МЮ разблокировать возвращение Поля Погба в Турин.
Также итальянцам придется доплатить определенную сумму.
В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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