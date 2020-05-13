"Ювентус" и МЮ готовятся к грандиозному обмену футболистами

13 мая, 2020, 19:48

Английский "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов итальянского "Ювентуса"

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Английский клуб может выбрать кого-то из трио - Дуглас Коста, Адриен Рабйо, Федерико Бернардески. Спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи считает, что такой шаг способен убедить боссов МЮ разблокировать возвращение Поля Погба в Турин.

Также итальянцам придется доплатить определенную сумму.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год.