Игроки МЮ требуют прогнать лидера команды

4 февраля, 2020, 17:44

Многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба

Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, игроки желают добра французу и понимают его проблемы в клубе. Именно поэтому советуют ему уйти. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.