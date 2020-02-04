Игроки МЮ требуют прогнать лидера команды
4 февраля, 2020, 17:44
Многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба
Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, игроки желают добра французу и понимают его проблемы в клубе. Именно поэтому советуют ему уйти. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 млн евро.
В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов.
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