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Espreso.tvСпорт"Ювентус" отказался от трансфера скандального футболиста МЮ

"Ювентус" отказался от трансфера скандального футболиста МЮ


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" больше не работает над трансфером полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство туринского клуба отказалось от трансфера из-за сложной финансовой ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса. Теперь "Ювентус" будет рассматривать более бюджетные варианты усиления полузащиты.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год

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