"Ювентус" отказался от трансфера скандального футболиста МЮ
27 мая, 2020, 18:08
Туринский "Ювентус" больше не работает над трансфером полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство туринского клуба отказалось от трансфера из-за сложной финансовой ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса. Теперь "Ювентус" будет рассматривать более бюджетные варианты усиления полузащиты.
В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год
- 13 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов "Ювентуса".
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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