"Ювентус" отказался от трансфера скандального футболиста МЮ

27 мая, 2020, 18:08

Туринский "Ювентус" больше не работает над трансфером полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство туринского клуба отказалось от трансфера из-за сложной финансовой ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса. Теперь "Ювентус" будет рассматривать более бюджетные варианты усиления полузащиты.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего восемь матчей. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год