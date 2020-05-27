 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Гонконге - новые протесты из-за инициированного Пекином закона о нацбезопасности, сотни арестованных

В Гонконге - новые протесты из-за инициированного Пекином закона о нацбезопасности, сотни арестованных


фото: reuters
В Гонконге полиция арестовала около 300 демонстрантов, а также применяла к ним перечный газ

Об этом сообщает ВВС.

"Полиция в Гонконге арестовала около 300 человек и применяла перечный газ во время новых беспорядков", - говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

В полиции заявили, что аресты были произведены по подозрению в несанкционированном собрании.

Читайте также: Антикитайские протесты: Тайвань пообещал активно помогать народу Гонконге

Протестующие выступают против законопроекта о гимне, предусматривающем уголовную ответственность за пренебрежение к нему, а также против закона о национальной безопасности , который, как они опасаются, лишит Гонконг основных свобод.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать