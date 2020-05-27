В Гонконге - новые протесты из-за инициированного Пекином закона о нацбезопасности, сотни арестованных
Об этом сообщает ВВС.
"Полиция в Гонконге арестовала около 300 человек и применяла перечный газ во время новых беспорядков", - говорится в сообщении.
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В полиции заявили, что аресты были произведены по подозрению в несанкционированном собрании.
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Протестующие выступают против законопроекта о гимне, предусматривающем уголовную ответственность за пренебрежение к нему, а также против закона о национальной безопасности , который, как они опасаются, лишит Гонконг основных свобод.
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