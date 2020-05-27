Facebook переименовал свой криптовалютный кошелек

27 мая, 2020, 15:32

Компания Facebook изменила название своего кошелька для криптовалюты с Calibra на Novi и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial

Об этом говорится в сообщении компании.

Кошелек станет доступен пользователям после запуска криптовалюта LiBr. В компании уточнили, что сервис будет идентифицировать клиентов с помощью официального удостоверения личности. Также в Facebook обещают встроить защиту от махинаций во все элементы программы.

Пользоваться кошельком Novi можно будет как отдельным приложением или через Facebook Messenger и WhatsApp.

Как отмечает TechCrunch, с помощью этого ребрендинг Facebook пытается подчеркнуть, что проект криптовалюта Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra. Кроме компании Цукерберга в ассоциацию также входят компании Andreessen Horowitz, Coinbase, Iliad, Lyft, Shopify, Spotify, Uber и т. д.

Напомним, что Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюта Libra в июне прошлого года. Однако вскоре криптовалюта Facebook подверглась критике регуляторов в США и Евросоюзе. В ЕС хождение криптовалюта Libra запретили и заявили о необходимости разработать законы, регулирующие оборот криптовалюта. Также из проекта Libra начали идти инвесторы. Первыми из проекта вышли MasterCard, Visa и PayPal .