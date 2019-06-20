В Конгрессе США посоветовали Facebook отложить запуск криптовалюты Libra

20 июня, 2019, 13:33

В Конгрессе США порекомендовали компании Facebook отложить запуск собственной криптовалюты Libra

Об этом сообщает BBC .

Глава комитета Палаты представителей Конгресса по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс заявила, что изначально проект необходимо проверить, прежде чем Facebook сделает такой шаг.

К тому же, в США в следующем году планируют запустить специальный механизм, позволяющий осуществлять платежи через приложения Facebook и WhatsApp.

Уотерс напомнила, что с Facebook связано немало негативных историй о неправомерного использования данных пользователей соцсети и не только, потому запуская новый проект следует сначала его тщательно проверить на уязвимость и защиту данных.

"Учитывая прошлое компании, я прошу Facebook согласиться на мораторий на любое продвижение проекта по разработке криптовалюта, пока у Конгресса и регуляторов не будет возможности изучить эти вопросы и принять необходимые меры", - сказала Уотерс.

А сенатор Шеррод Браун, член банковского комитета Сената, сказал, что, по его мнению, компания Facebook стала "слишком большой и слишком мощной".

Напомним, компания Facebook представила собственную криптовалюта Libra . Согласно замыслу, пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции.



