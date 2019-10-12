Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

12 октября, 2019, 10:17

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay

Об этом со ссылкой на заявления компаний передает CNBC , информирует Еспресо.TV .

Соучредитель Libra Дэвид Маркус поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они продержались до последнего момента.

"Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность относительно Libra", - отметил он.

При этом в Visa заявили, что компания займется дальнейшей оценкой проекта и окончательное решение примет на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association отвечать всем необходимым требованиям финансовых регуляторов. По словам представителя Visa, первоначальный интерес компании к Libra был обусловлен уверенностью в том, что "хорошо регулируемые сети на основе блокчейна могут повысить ценность защищенных цифровых платежей для огромного числа людей и мест, особенно на развивающихся рынках".

Справка

Libra - криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Соцсеть видит ее как stablecoin, то есть криптовалюту, которая обеспечена как национальными валютами, так и активами. Цифровой кошелек собираются интегрировать в WhatsApp и Facebook Messenger.