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Espreso.tvОбществоPayPal отказал Facebook в общем запуске криптовалюты Libra

PayPal отказал Facebook в общем запуске криптовалюты Libra

PayPal Holdings Inc. отказалась от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra

Об этом пишет НВ.Бизнес .

"PayPal принял решение отказаться от дальнейшего участия в Ассоциации Libra и будет продолжать фокусироваться на продвижении нашей миссии и бизнес-приоритетов", - отмечается в заявлении.

В Facebook отказались от комментариев.

  • Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook находится на завершающей стадии запуска собственной криптовалюты, которая планируется на 2020 год.

  • Пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции

  • Visa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook, однако еще не решили, готовы ли официально стать частью проекта Libra, поскольку хотят сохранить позитивные отношения с регуляторами, в которых проект вызывает опасения.

 

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