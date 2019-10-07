PayPal отказал Facebook в общем запуске криптовалюты Libra
Об этом пишет НВ.Бизнес .
"PayPal принял решение отказаться от дальнейшего участия в Ассоциации Libra и будет продолжать фокусироваться на продвижении нашей миссии и бизнес-приоритетов", - отмечается в заявлении.
В Facebook отказались от комментариев.
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Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook находится на завершающей стадии запуска собственной криптовалюты, которая планируется на 2020 год.
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Пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции
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Visa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook, однако еще не решили, готовы ли официально стать частью проекта Libra, поскольку хотят сохранить позитивные отношения с регуляторами, в которых проект вызывает опасения.
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