Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra
18 июня, 2019, 14:42
Пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции
Об этом сообщает The Guardian.
"Facebook представил собственную криптовалюту Libra, которая позволит миллиардам пользователей осуществлять финансовые транзакции по всему миру. Такой шаг также может всколыхнуть банковский сектор в мире", - говорится в сообщении.
В Facebook объяснили, что цель создания собственной криптовалюта заключается в том, чтобы дать пользователям больше доступа к "дешевым и лучшим финансовым услугам".
- Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook находится на завершающей стадии запуска собственной криптовалюты, которая планируется на 2020 год.
- Visa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook.
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