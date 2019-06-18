Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra

18 июня, 2019, 14:42

Пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции

Об этом сообщает The Guardian.

"Facebook представил собственную криптовалюту Libra, которая позволит миллиардам пользователей осуществлять финансовые транзакции по всему миру. Такой шаг также может всколыхнуть банковский сектор в мире", - говорится в сообщении.

В Facebook объяснили, что цель создания собственной криптовалюта заключается в том, чтобы дать пользователям больше доступа к "дешевым и лучшим финансовым услугам".