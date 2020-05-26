Убийство ветеранов на Житомирщине: минимум трое погибших спали в момент смерти, - полиция
Об этом рассказали в полиции Житомирской области, передает РБК-Украина.
Жертвы массового расстрела в Житомирской области 21 мая выехали на пруд в районе села Новоселица для празднования дня рождения.
Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. В частности, двое военнослужащих одного из батальонов Национальной гвардии (1986 и 1973 гг. рождения) на момент расстрела находились в одной беседке с арендатором пруда.
Тела еще двух мужчин - волонтера (1976 года рождения) и нацгвардейца (1970 года рождения) - обнаружены на входе в другое здание, где на момент конфликта спали шестеро гостей.
Следствие установило, что самый молодой из погибших был в давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Их знакомство продолжалось около десяти лет, и раньше никаких конфликтов между ними не возникало.
Остальные трое мужчин - 1970, 1973 и 1990 годов рождения - находились на кровати в одной из комнат дома. Обстоятельства указывают на то, что эти события были внезапными для погибших.
Полиция на месте расстрела в Житомирской области нашла 6 единиц оружия, зарегистрированного на участников инцидента: гладкоствольное ружье ИЖ-58 - принадлежит подозреваемому арендатору, охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ - принадлежали погибшим . Кроме того, были обнаружены патроны и гильзы, а также два ножа.
Изъяты три автомобиля - ВАЗ 2121 ( "Нива") подозреваемого, "Ниссан Наварро" и "Шкода Октавия", на которых приехали жертвы расстрела. Согласно выводам экспертов, причинами смерти семи человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.
"Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали", - отметили в полиции.
- Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек.
- Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолия Захаренко до 20 июля.
- Подозреваемый в убийстве семерых мужчин Анатолий Захаренко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
- Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз, уже проведены следственные эксперименты
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